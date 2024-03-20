مقتل 14 شخصاً جراء حادث مروع بنفق في الصين (صور)
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الأربعاء، أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في حادث اصطدام حافلة داخل نفق في شمال الصين.
ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية في مقاطعة "شانشي"، أن الحادث وقع قرابة الساعة 2,30 ظهرا بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) الثلاثاء.
وأشارت القناة إلى أن الحافلة التي كانت تقل 51 شخصاً اصطدمت بالجدار الداخلي للنفق.
أكدت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء حصيلة القتلى والجرحى في تقرير منفصل، دون تقديم تفاصيل عن خطورة حالة المصابين، وأشارت الوكالة إلى أن تحقيقا بدأ في سبب الحادث.
وتعدّ حوادث الطرق شائعة في الصين بسبب عدم وجود ضوابط صارمة للسلامة، وفي شباط/ فبراير العام الماضي، قُتل 16 شخصا وأصيب العشرات في حادث تصادم في مقاطعة هونان بوسط الصين.
وقبل ذلك بشهر، لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث سير في مقاطعة جيانغشي الشرقية.