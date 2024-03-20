مقتل 14 شخصاً جراء حادث مروع بنفق في الصين‎ (صور)

أكدت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء حصيلة القتلى والجرحى في تقرير منفصل، دون تقديم تفاصيل عن خطورة حالة المصابين، وأشارت الوكالة إلى أن تحقيقا بدأ في سبب الحادث.

وتعدّ حوادث الطرق شائعة في الصين بسبب عدم وجود ضوابط صارمة للسلامة، وفي شباط/ فبراير العام الماضي، قُتل 16 شخصا وأصيب العشرات في حادث تصادم في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وقبل ذلك بشهر، لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث سير في مقاطعة جيانغشي الشرقية.