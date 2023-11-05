في أمريكا.. القُرب من المرحوم بمزج رماده بحبر الوشوم

وبدأت الفنانة التي تدير استوديو "ستيل هَني"، تستكشف هذه التقنية قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، عندما أراد أحد زبائنها تقديم تحية لكلبه النافق.

وتبيّن أن العملية التي لم تكن تدرك تفاصيلها، "سهلة جدًّا" لها. وتقول "كل ما كان عليّ فعله هو إضافة الرماد" إلى الحبر.

وتضيف الفنانة البالغة 32 عامًا "وجدت الأمر مذهلًا لذا واصلت القيام به".

مطابق للمعايير الصحية

وتبدي فرانك التي تقول إنها تنجز الوشوم على أنّها "تذكار"، اهتمامًا بعملها، إذ تحقق مقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي ترسم الوشوم نجاحًا كبيرًا عبر شبكات التواصل، لكنّها تثير من جهة ثانية سيلًا من الانتقادات.

وتقول فرانك التي مزجت رماد والدها بحبر استخدمته في وشم على جسمها، إنّ "عددًا كبيرًا من الأشخاص يعتبرون أنّ هذه الوشوم غير صحية".

وتضيف "هنا في الولايات المتحدة، لا تحظى هذه الخطوة بنظرة إيجابية لأنّ الناس لا يسمعون عنها كثيرًا"، مضيفةً "يميلون إلى رفض ما هو غير مألوف لهم".