اقتحم منزله.. مُسن مغربي كفيف يقتل لصًا

أقدم مسن مغربي كفيف في مدينة أكادير على قتل لص اقتحم منزله أكثر من مرة بداعي السرقة.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، فإن لصًا، يبلغ من العمر 21 عامًا، اعتاد سرقة منزل المسن، البالغ من العمر 75 عامًا، مستغلاً إصابته بالعمى، لسرقته في كل مرة.

وفي يوم الحادثة، اقتحم اللص المنزل لسرقته كالعادة، إلا أن المسن الكفيف فاجأه وأشهر مسدسًا في وجهه، وأطلق منه رصاصة أصابت صدر اللص مباشرة، فأردته قتيلاً.

وتبين في التحقيقات أن الرجل المسن صنع المسدس بنفسه قبل سنوات، وذلك بسبب عمله كحدّاد، بينما كشفت أن اللص من أصحاب السوابق الإجرامية، واعتاد استغلال وجود العجوز الكفيف في المنزل بمفرده لسرقته باستمرار.

ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المسن الكفيف لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما أُحيلت جثة اللص إلى ثلاجة حفظ الموتى.