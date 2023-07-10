أقدم مخبز طابون في غزة يعتمد الحطب بديلًا للغاز والكهرباء

ما زال سامي عودة يقدم خبزه المفضل الذي يشبه خبز المنازل إلى أهالي رفح جنوب قطاع غزة، من فرن تملكه العائلة منذ أجيال يعتمد في الطهي على حرق الحطب.

يقول "عودة" إن سبب زيادة الاعتماد على الحطب يعود إلى الأوضاع السيئة في القطاع، وانقطاع الكهرباء من جهة، والفرق في جودة الطعم وحلاوة المذاق من جهة أخرى.

ويوضح: "بسبب سوء الوضع لدى الناس اضطُرت المرأة أن تأتي لكي تخبز العجين، ولدينا نكهة الخبز بالفرن القديم مختلفة 100 %".

ويعاني بعض الزبائن بالفعل بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في القطاع أو لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة أفران الغاز في المنازل، ويختارون بدلًا من ذلك إرسال طعامهم وعجينهم لخبزه في "فرن عودة".

ويقول الزبائن إن الفحم والخشب متاحان بسهولة أكبر من المواقد الكهربائية أو المواقد التي تعمل بالغاز، وإنهما أسهل في الاستخدام لطهي الخبز من البدائل الأكثر حداثة.