وفاة الفنان السوري صبحي سليمان
توفي الفنان السوري صبحي سليمان، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن موعد الدفن والجنازة، دون ذكر أي تفاصيل عن أسباب وفاته.
ونعت نقابة الفنانين صبحي سليمان من خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير صبحي سليمان، ونوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
والفنان صبحي سليمان، واحد من الممثلين البارزين في سوريا، حيث قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما السورية، وتميز بأدائه القوي وأدواره المتنوعة.
ومن المسلسلات التي شارك بها الفنان الراحل: "الهارب، سيف بن ذي يزن، نجوم بين الغيوم، البواسل، حي المزار، العبابيد، المحكوم، حمام القيشاني الجزء الأول، أبو كامل الجزء الأول، يوميات مرحة، غضب الصحراء، الينابيع، عز الدين القسام، حرب السنوات الأربع، الدروب القصيرة"، بينما شارك في فيلم سينمائي واحد وهو "إمبراطورية غوار عام (1982)".