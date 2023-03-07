وفاة الفنان السوري صبحي سليمان

توفي الفنان السوري صبحي سليمان، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن موعد الدفن والجنازة، دون ذكر أي تفاصيل عن أسباب وفاته.

ونعت نقابة الفنانين صبحي سليمان من خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير صبحي سليمان، ونوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".