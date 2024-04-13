في ظروف غامضة.. نجمة الكيبوب الشابة بارك بورام ترحل فجأة

واكتسبت بارك الاهتمام للمرة الأولى من خلال ظهورها عام 2010 في سلسلة مسابقة الغناء Superstar K2. وكان الظهور الرسمي الأول لها كفنانة في عام 2014 بأغنية "Beautiful"، التي احتلت بها المرتبة الثانية في بلدها.

ومنذ ذلك الحين، حققت نجاحًا كبيرًا بأغانٍ منها "Celepretty" و"Sorry" و"Pretty Bae" و"Ordinary Love" و"Dynamic Love" و"Will Be Fine" و"If You".

وقبل أقل من أسبوعين على وفاتها، أصدرت بارك الأغنية المنفردة الجديدة "I Miss You".