في ظروف غامضة.. نجمة الكيبوب الشابة بارك بورام ترحل فجأة
أُعلن في كوريا الجنوبية عن وفاة نجمة الكيبوب الشابة، بارك بورام Park Boram، في ظروف غامضة، وفقا لتأكيد من شركة تسجيلاتها الخاصة.
ونشرت وكالة بارك Xanadu Entertainment نبأ الوفاة المفاجئة للمغنية، الجمعة، وقالت إن سبب الوفاة قيد التحقيق من قبل الشرطة.
وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية، بما في ذلك AllKPop، إن تقرير الشرطة ذكر أن المغنية توفيت بشكل غير متوقع يوم الخميس 11 أبريل، بعد ليلة خاصة من الشرب مع الأصدقاء، انهارت خلالها ونُقلت إلى المستشفى.
واكتسبت بارك الاهتمام للمرة الأولى من خلال ظهورها عام 2010 في سلسلة مسابقة الغناء Superstar K2. وكان الظهور الرسمي الأول لها كفنانة في عام 2014 بأغنية "Beautiful"، التي احتلت بها المرتبة الثانية في بلدها.
ومنذ ذلك الحين، حققت نجاحًا كبيرًا بأغانٍ منها "Celepretty" و"Sorry" و"Pretty Bae" و"Ordinary Love" و"Dynamic Love" و"Will Be Fine" و"If You".
وقبل أقل من أسبوعين على وفاتها، أصدرت بارك الأغنية المنفردة الجديدة "I Miss You".