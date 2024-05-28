مسن كويتي يفوز بجائزة قيمة والشركة المنظمة تحرمه منها (فيديو)
خطف مواطن كويتي مسن الأضواء، بعدما نجح في سحب سبيكة ذهب ثقيلة من داخل صندوق الزجاج ذو الفتحة الضيقة في اللعبة الشهيرة عالمياً، قبل أن يفاجئه المنظمون بعدم أحقيته بالفوز بها.
وأظهر مقطع فيديو، رجل يتحدث اللهجة الكويتية برفقة عدد من النساء، وهو يحاول سحب السبيكة من الصندوق بإتقان وهدوء وتشجيع، قبل أن ينجح بعد أكثر من المحاولة من سحبها بالفعل خارج الصندوق.
لكن الرجل لم يفز بالسبيكة كما هو متوقع، حيث خصص منظمو اللعبة التابعين لإحدى شركات الذهب في الكويت، المسابقة للنساء فقط، لكن ذلك لم يجنبها الانتقادات بعد تناقل فيديو لنجاح الرجل في سحب السبيكة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول مدونون كويتيون، إن هذا النوع من المسابقات يكون معروضاً في المراكز التجارية ومتاحاً للعامة من الجنسين، وأن من حق الرجل الفوز بالسبيكة.
ويرى فريق آخر أن موظف الشركة اعترض على مشاركة الرجل قبل سحبها، وأشار له بأن المسابقة نسائية فقط، وكان على علم بذلك، لكنه جرب حظه على سبيل المحاولة.
ومن غير المعروف كانت السبيكة من الذهب الخالص، حيث رجح مدونون أن تكون من معدن ثقيل مطلي بالذهب، وتستهدف جذب الأنظار، ومن غير الممكن أن تخصص شركة هدية بهذه القيمة لو كانت من الذهب الخالص.
وأقيمت المسابقة في معرض الذهب والمجوهرات الذي اختتم، الإثنين، فعالياته التي استمرت على مدى 6 أيام في أرض المعارض.