مقتل رجل أمن عراقي على يد زوجته وهو نائم

لفظ شاب عراقي أنفاسه الأخيرة على يد زوجته، التي أقدمت على قتله، فجر الأربعاء، وهو نائم.

ووفق وسائل إعلام محلية، وقعت الجريمة في الكوت، حيث وجهت الزوجة 5 طعنات نافذة للمجني عليه، أدت إلى وفاته في المستشفى متأثرًا بنزيف حاد.

وتم نقل الشاب، وهو من مواليد 1992 ويعمل فردَ أمن في مكتب نائبة في محافظة واسط، إلى الطوارئ، وتبيَّن أنه تعرَّض لطعنات بسكين في المنطقة اليسرى من بطنه ولديه جرح عميق.