مقتل رجل أمن عراقي على يد زوجته وهو نائم
لفظ شاب عراقي أنفاسه الأخيرة على يد زوجته، التي أقدمت على قتله، فجر الأربعاء، وهو نائم.
ووفق وسائل إعلام محلية، وقعت الجريمة في الكوت، حيث وجهت الزوجة 5 طعنات نافذة للمجني عليه، أدت إلى وفاته في المستشفى متأثرًا بنزيف حاد.
وتم نقل الشاب، وهو من مواليد 1992 ويعمل فردَ أمن في مكتب نائبة في محافظة واسط، إلى الطوارئ، وتبيَّن أنه تعرَّض لطعنات بسكين في المنطقة اليسرى من بطنه ولديه جرح عميق.
وقال متابعون إن الشاب الضحية يدعى مصطفى كريم الزبيدي، وهو لاعب في نادي الكوت للسباحة.
وعند دخوله المستشفى، قال الزبيدي إنه تعرَّض للطعن على يد زوجته وهو نائم في الفراش.. ثم فارق الحياة أثناء محاولة إنعاشه.
وألقي القبض على الزوجة، وهي ربة بيت من مواليد 1998، وقد لوحظ وجود كدمة في وجهها مع جرح في ساعدها الأيسر.
وأقرَّت الزوجة في التحقيقات بقتلها زوجها، فيما لم يتم معرفة أسباب ارتكابها للجريمة إلى الآن.