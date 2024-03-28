سانت كاترين..أنشودة للروحانيات وأيقونة للتعايش بين الأديان (صور)

واحدة من أكثر بقاع العالم خصوصية نظرا لاحتواءها على مزارات دينية فريدة قلما تجتمع في مكان واحد، على نحو جعلها رمزا للتعايش بين الأديان، وأيقونة للمحبة والسلام. تعبق سانت كاترين بطاقة روحانية استثنائية، وجاء موقعها ليمنحها حالة إضافية من السمو حيث تقع فوق هضبة ترتفع 1600 مترا فوق سطح البحر، ويحيط بها قوس من الجبال من بين الأعلى في شبه جزيرة سيناء ومصر مثل "جبل موسى"، و"كاترين"، و"الصفصافة"، وكأنها حماية طبيعية بتوقيع الجغرافيا وأنفاس الأقدار.

ويرجع سبب تسمية المدينة بهذا الاسم، بحسب باحثين، إلى "القديسة كاترين" التي وُلدت في الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي، واتسمت بالحكمة والنبوغ وتعمقت في علوم اللاهوت، لكن القيصر الروماني "مكيسيمانوس" اصطدم بها حين جاء إلى الإسكندرية وأمر بعبادة الأوثان، ومن ثم أمر بقتلها بعد أن عذبها واضطهدها طويلا.

وتذكر المصادر التاريخية أنه بعد مرور خمسة قرون على تلك الواقعة، قال أحد الرهبان إنه رأى جثمان القديسة فوق أحد الجبال في سيناء فحمله لإحدى الكنائس، قبل أن ينتقل لاحقا إلى "كنيسة التجلي" في الدير الذي بناه الإمبراطور "جوستنيان" في القرن السادس الميلادي. وعُرف الدير باسم "دير سانت كاترين"، ومن ثم تم إطلاق الاسم على المدينة برمتها.