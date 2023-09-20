زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات يوم الأربعاء، قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09:14 (21,14 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كيلومتر غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كيلومترا.

وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.

ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال. وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.