الظهور الأول للملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان (صور)

ظهر الملك تشارلز بمعنويات عالية صباح اليوم، أثناء حضوره قداس الأحد في كنيسة القديسة مريم المجدلية، بعد ساعات فقط من حديثه عن تشخيص إصابته بالسرطان.

وابتسم الملك، 75 عامًا، ولوّح لحشد يضم أكثر من 100 من المهنئين أثناء زيارته للكنيسة مع زوجته الملكة كاميلا، 76 عامًا، قبل أن يستقبله القس بول ويليامز.

وخرج الملك بمعطفه البني الطويل بينما استخدم مظلة كعصا للمشي، وسار بخطوات سريعة نحو القس قبل دخول الكنيسة.

وقالت الحشود، التي وقفت بانتظاره في البرد القارس، إن الملك بدا بمعنويات مرتفعة وبحالة جيدة للغاية.