الظهور الأول للملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان (صور)
ظهر الملك تشارلز بمعنويات عالية صباح اليوم، أثناء حضوره قداس الأحد في كنيسة القديسة مريم المجدلية، بعد ساعات فقط من حديثه عن تشخيص إصابته بالسرطان.
وابتسم الملك، 75 عامًا، ولوّح لحشد يضم أكثر من 100 من المهنئين أثناء زيارته للكنيسة مع زوجته الملكة كاميلا، 76 عامًا، قبل أن يستقبله القس بول ويليامز.
وخرج الملك بمعطفه البني الطويل بينما استخدم مظلة كعصا للمشي، وسار بخطوات سريعة نحو القس قبل دخول الكنيسة.
وقالت الحشود، التي وقفت بانتظاره في البرد القارس، إن الملك بدا بمعنويات مرتفعة وبحالة جيدة للغاية.
وكان الملك قد قدم "شكره العميق" للشعب البريطاني على رسائل دعمهم وتمنياتهم الطيبة، بعد أسبوع من إعلان القصر إصابته بالسرطان، عبر بيان رسمي.
وأكد الملك أنه شعر بالسعادة عندما عرف أن تجربته ألهمت الآخرين للمسارعة في فحص أنفسهم، وقال: "من المشجع أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي الخاص في تعزيز الفهم العام وتسليط الضوء على عمل جميع المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وعائلاتهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم الأوسع".