منى زكي تكشف حقيقة تعرض أحمد حلمي لأزمة صحية

خرجت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها، بعد انتشار أنباء تفيد بتعرض زوجها الفنان أحمد حلمي لأزمة صحية مفاجئة خلال تصوير أحد أفلامه.

وقالت منى زكي لأحد المواقع المصرية المحلية، إن أحمد حلمي بخير، نافية تعرضه لأزمة صحية.

وتناولت عدة مصادر خبر إصابة أحمد حلمي بأزمة صحية خلال تصوير فيلمه، الذي سيعرض في عيد الأضحى القادم.

علاقة أحمد ومنى تتصدر الترند

وكان أحمد حلمي قد خرج بلقاء مصور مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ضمن حلقات برنامجه ABtalks، حيث تحدث عن طفولته وشخصيته وعمله وجوانب من حياته الخاصة.

ولفت المقطع الذي تحدث فيه حلمي عن زوجته منى زكي الجمهور، حيث وصف قصة تعارفهما بالمجنونة بكل تفاصيلها.

وأكد الفنان المصري أن زوجته لعبت دورًا محوريًّا في نجاحاته على المستوى المهني والإنساني، مشيرًا إلى أن أهم أسباب نجاح زواجهما واستمراره؛ هو استخدامهما للغة حوار وتفاهم ثالثة.

وعن شخصيته قال حلمي: "لا أعرف من أنا، أنا كتلة من التناقضات، لا أعرف ماذا أحب، أنفذ أمورًا أريد عكسها، أحب أن أصحو مبكرًا لكنني أنام في ساعات متأخرة، وليس لدي ذوق محدد".