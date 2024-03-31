بعد موقف بطولي.. سيارات وأموال تنهال على مواطن سعودي

كان عبدالله مدلول العنزي، يحاول طوال الأسبوع الماضي، تأمين مبلغ ستة آلاف ريال، لدفعها لمالك سيارة أخرى اصطدم بها عن عمد، لكنه اليوم يتلقى هدايا قيمة، بينها سيارتان على الأقل ومبالغ مالية وعروض كثيرة.

فقد أسهم نشر مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي شهد التصادم يوم الجمعة قبل الماضي، في تسليط الضوء على الحادث، حيث تبين لملايين السعوديين الذين فاجأهم الفيديو، أن العنزي ضحى بسارته وخاطر بحياته لأجل إنقاذ طفل صغير.