بعد موقف بطولي.. سيارات وأموال تنهال على مواطن سعودي
كان عبدالله مدلول العنزي، يحاول طوال الأسبوع الماضي، تأمين مبلغ ستة آلاف ريال، لدفعها لمالك سيارة أخرى اصطدم بها عن عمد، لكنه اليوم يتلقى هدايا قيمة، بينها سيارتان على الأقل ومبالغ مالية وعروض كثيرة.
فقد أسهم نشر مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي شهد التصادم يوم الجمعة قبل الماضي، في تسليط الضوء على الحادث، حيث تبين لملايين السعوديين الذين فاجأهم الفيديو، أن العنزي ضحى بسارته وخاطر بحياته لأجل إنقاذ طفل صغير.
ولاحظ الرجل طفلاً لا يتجاوز عمره السنوات الثلاث، يقطع طريقاً رئيساً في مدينة الخرج خلال الليل، مع إضاءة ضعيفة في المكان، لكنه تمكن من الوقوف قبل دهس الطفل، غير أنه لاحظ على الفور سيارة مسرعة ستتجاوزه وتصدم الطفل حتماً، ليباغت سائقها بانحراف سريع بسيارته تسبب بتصادم السيارتين الذي نجى بسببه الطفل.
وبعد أقل من 24 ساعة على انتشار الفيديو، فوجئ العنزي بأنه بطل بنظر كل مواطنيه، قبل أن ينتقل مقطع الفيديو لمواقع التواصل الاجتماعي، ويحصد مشاهدات عالمية وإشادة ببطولة الرجل الذي انحلت فجأة ضائقته المادية.
فبدلاً من اضطراره لتأمين ستة آلاف ريال لإصلاح السيارة التي صدمها، تكفلت شركات ونشطاء ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواطنون سعوديون، بكل ذلك وأكثر، حيث سيتم إصلاح السيارتين، مع تقديم سيارتين جديدتين للعنزي، وتوفير وقود سيارة لعام كامل، وتأمين شامل، وهدايا نقدية وعينية متنوعة.
ولا يزال الرجل الذي قال لوسائل الإعلام الكثيرة التي التقته، إنه قام بواجبه، يتلقى الكثير من الثناء من مواطنيه، بجانب مزيد من الهدايا.