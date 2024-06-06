جمعية سعودية تدخل"غينيس" بفضل الملابس

سجلت جمعية خيرية سعودية رقما قياسيا عالميا، من خلال حملة لجمع أكبر كمية من الملابس، وفقًا لمواقع محلية.

وأعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي، أن وزن الملابس التي تم جمعها خلال الحملة، التي شاركت فيها جمعية "كسوة فرح" الخيرية، بلغ نحو 60 ألف كيلوغرام.

وأطلقت الجمعية حملتها خلال شهر رمضان الماضي، وقال المنظمون إنها شهدت إقبالًا كبيرًا لتبلغ حصيلة التبرعات مليونًا ونصف المليون قطعة ملابس.

وشارك حملة التبرع أكثر من 3500 متطوع، ليحققوا رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأكبر كمية من الملابس التي تم التبرع بها في مرة واحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المبادرة لم تقتصرة على الجانب الإنساني فقط، بل كان لها أثر إيجابي على البيئة أيضًا، إذ إن التبرع بهذا الكم من الملابس بدلا من إعادة تصنيعها يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار نحو 18000 كيلوغرام.