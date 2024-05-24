وفاة عازف الفلوت السوداني الشهير أسامة بابكر (صور)

أعلن في السودان، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، وفاة الموسيقار وعازف "الفلوت" الشهير أسامة بابكر التوم صاحب لقب "أسامة بيكلو"، نتيجة وعكة صحية أصابته.

ونعى طيف واسع من الشخصيات الفنية والمجتمعية والشبابية في السودان العازف المخضرم، مؤكدين دوره الريادي في المسيرة الفنية للسودان.

وأكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بابكر يعتبر من أهم الموسيقيين السودانيين، ومن أبرزهم على الآلات النفخية.

واشتهر بابكر بالعزف على آلة فريدة من نوعها هي "الفلوت" أو "البيكلو"، وعمل مع كبار الفنانين على الساحة الفنية في السودان.