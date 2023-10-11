قبل إدراج اسمها في "غينيس".. وفاة أكبر معمرة قفزت بالمظلة

وأشار كونانت وهو ممرض في دار الرعاية التي عاشت فيها دورثي، إلى إن الراحلة كانت تتمتع بطاقة مذهلة، وظلت حتى يومها الأخير بقدرات عقلية جيدة جدًا.

وقال "لم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة خلال فترة ما بعد الظهيرة، كما كانت تحرص على التواجد في جميع حفلات العشاء والمناسبات".

وفي الأول من أكتوبر الجاري، قفزت دورثي بالمظلة عن ارتفاع 41 ألف متر في Skydive Chicago، ما جعل "غينيس" تفكر في إدراج اسمها بكتاب الأرقام القياسية العالمي، باعتبارها أكبر لاعبة قفزت بالمظلة في العالم.