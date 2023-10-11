قبل إدراج اسمها في "غينيس".. وفاة أكبر معمرة قفزت بالمظلة
توفيت المعمرة الأمريكية "دورثي هوفنر" 104 أعوام من ولاية إيلنوي، قبل إدراج اسمها في موسوعة "غينيس" كأكبر معمرة تقفز بالمظلة في العالم.
وقال "جو كونانت"، صديق دورثي المقرب لموقع "ميرور" البريطاني إن أحد الموظفين في مركز "بروكديل" لرعاية كبار السن، عثر على دورثي متوفاة صباح الاثنين الماضي، والتي يبدو أنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال نومها ليلة الأحد.
وأشار كونانت وهو ممرض في دار الرعاية التي عاشت فيها دورثي، إلى إن الراحلة كانت تتمتع بطاقة مذهلة، وظلت حتى يومها الأخير بقدرات عقلية جيدة جدًا.
وقال "لم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة خلال فترة ما بعد الظهيرة، كما كانت تحرص على التواجد في جميع حفلات العشاء والمناسبات".
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قفزت دورثي بالمظلة عن ارتفاع 41 ألف متر في Skydive Chicago، ما جعل "غينيس" تفكر في إدراج اسمها بكتاب الأرقام القياسية العالمي، باعتبارها أكبر لاعبة قفزت بالمظلة في العالم.