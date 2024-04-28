سعودي يُفاجئ بانتشار مقاطع لزفافه بسبب عروسه اليابانية (فيديو وصور)
فوجئ عريس سعودي بتفاعل عدد كبير من مواطنيه، مع صور ومقاطع فيديو لزفافه، تم تناقلها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هوية العروس غير المعتادة في المملكة.
وتزوج الشاب السعودي عبدالله من فتاة يابانية في حفل زواج أقيم وفق التقاليد السعودية مساء الجمعة، حيث حضر ضيوف الحفل الرجال في قاعة مخصصة، بمن فيهم رجل ياباني يبدو أنه والد العروس، فيما أقيمت حفلة النساء بشكل منفصل.
ووثق الطبيب السعودي، فايز الحِميَري، وهو أحد المدعوين للحفل، بعض التفاصيل، وبينها صورة لوحة تعريفية. أما القاعة كتب عليها "حفل زفاف آل الغانمي وآل هاتشيسوكا"، ونشرها على حسابه في "سناب شات"، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل كثير من المدونين السعوديين مع تلك الصور ومقاطع الفيديو، متمنين للزوجين حياة سعيدة، دون أن تغيب تعليقاتهم الطريفة حول طبيعة الأكل الذي قُدم في الحفل، وغيره من تفاصيل الحياة اليابانية.
وقال أحد المتفاعلين مع الخبر عبر منصة "إكس": "هذا الزواج سيصب في صالح تناضح الثقافات العربية واليابانية، وسينتج عنها كل ما هو جيد إن شاء الله". وكتبت أخرى "أحب تخالط الأجناس والثقافات أحس يعبر عن أننا بشر طبيعيون".
كما حضرت كثير من التعليقات الطريفة التي تتحدث عن "السوتشي" و "الإنمي" وتفاصيل يابانية أخرى سترافق بيت الزوجية الجديد بشريكيه السعودي واليابانية.
وبعد سيل من التعليقات، وتداول تفاصيل الزواج في العديد من المنصات الإخبارية، وآلاف التعليقات، قال الطبيب السعودي، فايز الحِميَري: "شكلو صار أشهر زواج هذه السنة".