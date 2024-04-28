سعودي يُفاجئ بانتشار مقاطع لزفافه بسبب عروسه اليابانية (فيديو وصور)‎

فوجئ عريس سعودي بتفاعل عدد كبير من مواطنيه، مع صور ومقاطع فيديو لزفافه، تم تناقلها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هوية العروس غير المعتادة في المملكة.

وتزوج الشاب السعودي عبدالله من فتاة يابانية في حفل زواج أقيم وفق التقاليد السعودية مساء الجمعة، حيث حضر ضيوف الحفل الرجال في قاعة مخصصة، بمن فيهم رجل ياباني يبدو أنه والد العروس، فيما أقيمت حفلة النساء بشكل منفصل.