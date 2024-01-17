"أنا كابتن".. غوص في عمق مأساة المهاجرين

يغوص فيلم "أنا كابتن" للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني في عمق المأساة الإنسانية للمهاجرين العابرين للحدود البرية والبحرية بطرق غير نظامية، فيما تنطلق قصة الفيلم المبني على الخيال من حالة شاب غيني ذاق مرارة التهجير والاعتقال.

و"أنا كابتن" فيلم خيالي مستوحى من قصة فوفانا أمارا، الغيني البالغ من العمر 15 عاماً، والذي سُجن في صقلية بعد أن تم إجباره على قيادة قارب يحمل مئات المهاجرين من ليبيا.

ويُعرض الفيلم حاليًا في دور العرض السينمائية في تونس، وقد لاقى استحسانًا كبيرًا في المهرجانات، إذ فاز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي، وجائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل واعد عن بطل الرواية الرئيسي سيدو سار، الذي أدّى دوره الأول في السينما، إضافة إلى ترشيح الفيلم لجائزة غولدن غلوب.

وفي قصة الفيلم، الذي يمتد لساعتين من الزمن، قرر سيدو وموسى، وهما شابان سنغاليان يبلغان من العمر 16 عامًا، مغادرة موطنهما الأصلي للالتحاق بأوروبا، لكن أحلامهما وآمالهما في حياة أفضل تتحطم بسرعة بسبب مخاطر هذه الرحلة، ليبقى سلاحهما الوحيد في هذه المغامرة القاسية هو إنسانيتهما.

ويبدي المخرج الإيطالي رغبة واضحة في إضفاء الطابع الإنساني على قضية الهجرة غير الشرعية، التي غالباً ما تثيرها إحصائيات بسيطة باهتة، وهو فيلم يركز في البداية على الرحلة الشاقّة للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا ومصائبهم، من خلال تسليط الضوء على العنف الذي يواجهه آلاف الأشخاص.