غزة.. استئصال ورم كبير لمريض في المستشفى الميداني الإماراتي (فيديو)

نجح المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في استئصال ورم سرطاني بوزن 5 كيلوغرامات من بطن مريض، في واحدة من أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا.

وبحسب تقرير صادر عن الموقع الرسمي لعملية "الفارس الشهم" الإغاثية الإماراتية، "فقد شارك في العملية الجراحية طاقم طبي متخصص على أعلى مستوى، لتكون نسبة نجاح العملية هي 100%".

وأكد الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي أنه سيجري العمل على إخضاع الورم المستأصل إلى فحص مخبري كامل للوقوف على ماهيته ومن ثم إعطاء العلاج الذي يتناسب معه لئلا يُحدث مضاعفات صحية.