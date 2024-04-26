غزة.. استئصال ورم كبير لمريض في المستشفى الميداني الإماراتي (فيديو)
نجح المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في استئصال ورم سرطاني بوزن 5 كيلوغرامات من بطن مريض، في واحدة من أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا.
وبحسب تقرير صادر عن الموقع الرسمي لعملية "الفارس الشهم" الإغاثية الإماراتية، "فقد شارك في العملية الجراحية طاقم طبي متخصص على أعلى مستوى، لتكون نسبة نجاح العملية هي 100%".
وأكد الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي أنه سيجري العمل على إخضاع الورم المستأصل إلى فحص مخبري كامل للوقوف على ماهيته ومن ثم إعطاء العلاج الذي يتناسب معه لئلا يُحدث مضاعفات صحية.
جاء ذلك، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وهي واحدة من أكبر العمليات الإغاثية في قطاع غزة.
ويواصل المستشفى الميداني الإماراتي تقديم الخدمات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، في خطوة إنسانية هدفها دعم القطاع الصحي، وتقديم العلاج لسكان القطاع في ظل الظروف الصعبة.