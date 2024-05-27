ابنة براد بيت تتبرأ منه وتتخلى عن اسم عائلته

أسقطت فيفيان، ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، اسم عائلة والدها من لقبها في فيلم The Outsiders، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وساعدت فيفيان البالغة من العمر 15 عامًا، وهي واحد من أبناء جولي وبراد الستة، والدتها في إنتاج الفيلم الموسيقي.

وبحسب المصادر، تم إدراج اسم فيفيان مع لقب "جولي"، بدلاً من "جولي بيت". لكن لم يتبين حتى اللحظة إن كانت فيفيان قد غيرت اسمها بشكل قانوني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر القاضي أنجلينا جولي، الأسبوع الماضي، بتسليم اتفاقية عدم الإفشاء التي وقعتها مع طرف ثالث على مدى 8 سنوات، وسط المعركة القانونية المستمرة بين الزوجين السابقين.