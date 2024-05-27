ابنة براد بيت تتبرأ منه وتتخلى عن اسم عائلته
أسقطت فيفيان، ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، اسم عائلة والدها من لقبها في فيلم The Outsiders، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وساعدت فيفيان البالغة من العمر 15 عامًا، وهي واحد من أبناء جولي وبراد الستة، والدتها في إنتاج الفيلم الموسيقي.
وبحسب المصادر، تم إدراج اسم فيفيان مع لقب "جولي"، بدلاً من "جولي بيت". لكن لم يتبين حتى اللحظة إن كانت فيفيان قد غيرت اسمها بشكل قانوني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر القاضي أنجلينا جولي، الأسبوع الماضي، بتسليم اتفاقية عدم الإفشاء التي وقعتها مع طرف ثالث على مدى 8 سنوات، وسط المعركة القانونية المستمرة بين الزوجين السابقين.
وفي نوفمبر الماضي، أقدمت زهرة الابنة الكبرى لأنجلينا وبراد، على إسقاط اسم والدها، عندما تم قبولها في نادي AKA النسائي في كلية سبيلمان
وقالت في مقطع فيديو نشرته مجلة Essence: "اسمي زهراء مارلي جولي".
وواجه بيت أيضًا ازدراء من ابنه باكس، 20 عامًا، الذي وصفه بأنه "حقير من الطراز العالمي" في منشور فجر جدلا على إنستغرام.
يذكر أن أنجلينا (48عاما) وبراد (60 عامًا) انفصلا منذ أكثر من7 سنوات، لكنهما دخلا في نزاع قضائي مثير للجدل حول حضانة أبنائهما، والظروف التي انتهت فيها علاقتهما، وشؤونهما التجارية المستمرة.