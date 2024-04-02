أشهر "حي صفيحي" في المغرب يتحول إلى أكبر متنزه

يُترقب أن يتحول الحي المعروف باسم "كاريان سنطرال"، الذي يتألف من بيوت مبنية من الصفيح في قلب الدار البيضاء، إلى أكبر المتنزهات الترفيهية في العاصمة الاقتصادية غربي المغرب.

وخصصت جماعة الدار البيضاء مساحة 33 هكتارا، التي بني عليها سابقا "كاريان سنطرال"، وهو أشهر حي صفيحي في المغرب، لإحداث المشروع البيئي والترفيهي لساكني هذه المدينة.

وأكد عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، كريم الكلايبي، أن "شركة الدار البيضاء للبيئة توصلت لقرار مشروع المتنزه الكبير، وتعمل حاليا على إعداد الدراسات وتصاميم تهيئة المتنزه بفضاءات خضراء وترفيهية وثقافية".

وأوضح الكلايبي، لـ"إرم نيوز"، أن "مشروع المتنزه بأرض كاريان سنطرال سيكون الأكبر، ليكون بذلك تذكارا يحافظ على الهوية والحمولة التاريخية لهذا الحي الذي يعتبر قلب الدار البيضاء، ومنه انبعثت المدينة، وانبعث مقاومو الاستعمار الفرنسي في عهد الحماية".

ويحمل حي "كاريان سنطرال" رمزية كبيرة في تاريخ المغرب المعاصر وذاكرة المغاربة، باعتباره شكّل محطة مهمة في المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي، ولعب أبناء هذا الحي دورا فاعلا من أجل استقلال المغرب، وعودة سلطانه الشرعي محمد بن يوسف من المنفى.