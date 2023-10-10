أمطار غير مسبوقة في ميانمار تشرد الآلاف

اجتاحت مدينة "باغو" في ميانمار فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غير مسبوقة هطلت على البلاد، وتسببت في تشريد الآلاف.

وسعى السكان إلى إنقاذ مواد غذائية ومقتنيات من منازلهم الغارقة بالمياه الثلاثاء، بعدما تسببت أمطار غير مسبوقة بفيضانات قالت السلطات إنها شردت 14,000 شخص.

وعادة ما يحمل فصل الأمطار أشهرًا من المتساقطات الغزيرة إلى الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، لكن العلماء يحذرون من أن التغير المناخي لأسباب ناجمة عن البشر، يجعل ظواهر الطقس أكثر شدة.

في مدينة باغو شرق ميانمار، عبر الأهالي الطرق الغارقة بالمياه التي وصلت إلى مستوى الخصر، سيرًا وفي قوارب أو إطارات مطاطية.

وقالت بوار تان همي (101 عام) من دير لجأت إليه "إنها المرة الأولى في حياتي التي تغمر فيها المياه منزلي".

وأضافت "وقفت على كرسي فيما كان بيتي يغرق بالمياه. جاري وعناصر إنقاذ طلبوا مني ألّا أبقى في المنزل وأن اتوجه إلى المخيم. حملوني على ظهورهم وأحضروني إلى هنا".

وأفادت السلطات الأحد، بأن 300 ملم من المياه هطلت في الساعات الـ 24 الماضية في منطقة باغو شمال شرق رانغون، في معدلات قياسية لشهر أكتوبر.

وتواصل هطول الأمطار ليل الإثنين.

وقال تشيت نيونت (69 عامًا) لـ"فرانس برس" بينما كان يعبر الطريق حاملًا صندلًا ومظلة "لم أتوقع هذا المستوى من المياه هنا... لم أرَ شيئًا كهذا في حياتي".

وذكرت شبكة البث الرسمي "إم آر تي في" أن 14,000 شخص نزحوا في أنحاء منطقة باغو.

ولجأ نحو 5600 شخص إلى مراكز إيواء حكومية موقتة، بحسب صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف" ميانمار الحكومية.

وغمرت المياه الطوابق السفلى لمستشفى باغو الحكومي، على ما قال أحد الأهالي للصحيفة، وتوقفت ثلاث خدمات اتصالات من أصل أربع في المنطقة عن العمل.

بدأت الفيضانات في يوليو وطالت تسع ولايات ومناطق من بينها راخين وكاشين وكارن ومون وتشين.

تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي وأطلق العنان لحملة أمنية ضد الأصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.