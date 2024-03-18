"بنات العم".. مسلسل اجتماعي يعيد البريق للدراما الليبية

عرفت الدراما الليبية خلال شهر رمضان الحالي زخمًا جديدًا على مستوى الإنتاج، ما أثار منافسة كبيرة بين الأعمال، يتصدّرها مسلسل "بنات العم" لمخرجه أسامة رزق، ومؤلفه سراج الهويدي.

ويُبث مسلسل "بنات العم"، الذي تم تصويره في تونس المجاورة، على تلفزيون "سلام" المحلي، وأيضا على منصة "شاهد".

وبخلاف الأعمال الدرامية التي تم بثها في السنوات الماضية، وهي أعمال درامية سعت إلى توثيق حقبات تاريخية محددة في ليبيا، فإن "بنات العم" يسعى الواقفون خلفه إلى أن يكون عملا مختلفًا بأبعاد مجتمعية.

ويركز المسلسل على قضايا اجتماعية محددة، مثل ثنائية الخير والشر، والمواجهات المفتوحة بين عدة شخصيات، ما أضفى طابعا تشويقيًّا على هذا العمل.

وقال الممثل أنور التير، الذي يشارك في المسلسل، إن "القضايا التي تطرّق لها مسلسل بنات العم تُحاكي الشارع الليبي بشكل خاص، وأغلب ما يجري فيه، وهناك العديد من القضايا المجتمعية، منها المخدرات، وتربية الناشئة، والتحوّلات".