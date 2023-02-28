تبون يمنح الجنسية الجزائرية للمطران الفرنسي جان-بول فيسكو

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان-بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي الإثنين.

وذكر التلفزيون أنّ الرئيس تبّون وقّع مرسوماً رئاسياً منح بموجبه الجنسية الجزائرية للمطران جان-بول فيسكو (60 عاماً) الذي عيّنه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 وتمّ تنصيبه في 12 شباط/فبراير 2022 خلفاً للمطران بول ديسفارج.

وتضمّ الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر أربع أبرشيات، هي أبرشية الجزائر العاصمة وأبرشية وهران وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرق) وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).