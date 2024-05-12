بعد إقصاء إسرائيل.. سويسرا تفوز في مسابقة يوروفيجن
اكتسبت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام الحالي طابعا سياسيا، بعد دعوات باستبعاد إسرائيل من المسابقة، بسبب هجومها العسكري على قطاع غزة، وفوز مغني الراب السويسري نيمو في المسابقة.
وفاز مغني الراب السويسري نيمو (24 عاما) في المسابقة بأغنية "ذا كود" (الشفرة)، وهي تجمع بين ألوان موسيقية متنوعة منها الطبول، والأوبرا، والراب، والروك، وتتحدث عن رحلة المغني لاستكشاف الذات، والشمولية، والقبول بين مجتمع "ميم عين".
وقال نيمو بعد تسلمه جائزة يوروفيجن على المسرح وفقا لوكالة "رويترز": "آمل أن تفي هذه المسابقة بوعدها وأن تستمر في الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم".
وجاء المغني الكرواتي ماركو بوريشتش (28 عاما) المعروف باسم "بيبي لازانا" في المركز الثاني بأغنية "ريم تيم تاجي ديم"، وهي تدور حول طموح شاب يغادر منزله ويسعى إلى العيش في المدينة حيث الفرص الأفضل.
وجاءت الإسرائيلية إيدن غولان (20 عاما) في المركز الخامس على الرغم من دعوات المحتجين باستبعادها.
وقال مصور من رويترز، إن بعض صيحات الاستهجان انطلقت من الجمهور قبل وأثناء تأدية غولان لأغنيتها، لكن كان هناك أيضا تصفيق. وكان الصخب مسموعا نوعا ما أثناء البث الذي تابعه عشرات الملايين في أوروبا والعالم.
كما كانت هناك صيحات استهجان أثناء إعلان الحكام لنقاط المغنية الإسرائيلية.
وتظاهر آلاف الأشخاص في مالمو السويدية، السبت، قبل نهائي المسابقة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "الإبادة الجماعية توحد يوروفيجن" بدلا من الشعار الرسمي للمسابقة وهو "الموسيقى توحدنا".
ونظم مئات احتجاجا، في وقت لاحق أمام مقر المسابقة، وهتفوا "يوروفيجن، لا يمكنكم الاختباء، أنتم تدعمون الإبادة الجماعية".
واشتكى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين من ازدواجية المعايير؛ إذ منع اتحاد البث الأوروبي روسيا من المشاركة في مسابقة يوروفيجن عام 2022، بعد حربها على أوكرانيا.
وقال مراسل لرويترز خارج الساحة التي تقام بها الاحتجاجات، إن الشرطة تصدت لبعض المتظاهرين، قبل أن تحاصرهم وتبعدهم، وشوهد بعض المتظاهرين ممددين على الأرض، بعد أن استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المظاهرة.
وتنافست 25 دولة في النهائي، بعد استبعاد المغني الهولندي يوست كلاين، في وقت سابق السبت، بسبب شكوى تقدم بها أحد أفراد طاقم الإنتاج.
يُمنح الفائز الكأس الزجاجية الرسمية للمسابقة، والتي تكون على شكل ميكروفون كلاسيكي قديم الطراز. ويحصل البلد الفائز أيضا على حق استضافة المسابقة في العام التالي.