بعد إقصاء إسرائيل.. سويسرا تفوز في مسابقة يوروفيجن

اكتسبت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام الحالي طابعا سياسيا، بعد دعوات باستبعاد إسرائيل من المسابقة، بسبب هجومها العسكري على قطاع غزة، وفوز مغني الراب السويسري نيمو في المسابقة.

وفاز مغني الراب السويسري نيمو (24 عاما) في المسابقة بأغنية "ذا كود" (الشفرة)، وهي تجمع بين ألوان موسيقية متنوعة منها الطبول، والأوبرا، والراب، والروك، وتتحدث عن رحلة المغني لاستكشاف الذات، والشمولية، والقبول بين مجتمع "ميم عين".

وقال نيمو بعد تسلمه جائزة يوروفيجن على المسرح وفقا لوكالة "رويترز": "آمل أن تفي هذه المسابقة بوعدها وأن تستمر في الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم".