ممثل إسرائيلي في مسلسل "فوضى" يعود إلى الشاشة بعد إصابته في غزة

وعد الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فوضى"، أمس الخميس، بالعودة إلى الشاشة عقب إصابته خلال مشاركته في الحرب في قطاع غزة.

وقال عميدي في مؤتمر صحفي عقده في المستشفى الذي عولج فيه بالقرب من تل أبيب: "سأعود إلى الفن، سأعود إلى الغناء، سأعود إلى السينما".

والتحق عميدي كجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأصيب خلال المعارك في قطاع غزة.

ونشر الممثل مقطع فيديو في 12 أكتوبر على منصة "إكس" ظهر فيه بالزي العسكري بعد استدعائه كاحتياطي للانضمام إلى إحدى الوحدات القتالية، وقال: "هذا ليس مشهدا من فوضى، إنها الحياة الحقيقية".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر عميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق عملية تفجير مدرسة بحي الشجاعية بقطاع غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.