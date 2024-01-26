ممثل إسرائيلي في مسلسل "فوضى" يعود إلى الشاشة بعد إصابته في غزة
وعد الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فوضى"، أمس الخميس، بالعودة إلى الشاشة عقب إصابته خلال مشاركته في الحرب في قطاع غزة.
وقال عميدي في مؤتمر صحفي عقده في المستشفى الذي عولج فيه بالقرب من تل أبيب: "سأعود إلى الفن، سأعود إلى الغناء، سأعود إلى السينما".
والتحق عميدي كجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأصيب خلال المعارك في قطاع غزة.
ونشر الممثل مقطع فيديو في 12 أكتوبر على منصة "إكس" ظهر فيه بالزي العسكري بعد استدعائه كاحتياطي للانضمام إلى إحدى الوحدات القتالية، وقال: "هذا ليس مشهدا من فوضى، إنها الحياة الحقيقية".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر عميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق عملية تفجير مدرسة بحي الشجاعية بقطاع غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأصيب عميدي الذي يؤدي في المسلسل دور "ساغي" بجروح بالغة في 8 يناير/ كانون الثاني في انفجار أسفر عن مقتل 6 جنود.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كتب عميدي على "إنستغرام" أنه "مستعد لعدم الغناء لمدة عام، من أجل مواصلة القتال".
وأضاف وقتها: "لا يجب التخلي عن مواطني الجنوب والشمال مرة أخرى، وأي شيء غير القضاء على حماس في غزة والتعامل بشكل جذري مع ميليشيات حزب الله في جنوب لبنان، يشكل خطرا مباشرا على أطفالنا".
وأثار مسلسل "فوضى" جدلا واسعا، إذ أثار سعي وحدة من العملاء السريين الإسرائيليين الذي يتسللون بشخصيات مموهة إلى داخل الأراضي الفلسطينية إلى ملاحقة عدد من القادة الفلسطينيين.