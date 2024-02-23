الصين تطارد حمير أفريقيا طمعا بـ"إيجياو"

تتزايد في أفريقيا سرقات الحمير؛ بهدف ذبحها بسبب مزاعم احتواء جلودها على علاج يسمى"إيجياو" تنتجه الصين، وسط تحذيرات من تناقص أعداد هذه الحيوانات التي تعد مهمة في الدول النامية.

ويسلط تقرير لشبكة (BBC) الضوء على قصة لرجل يدعى ستيف من كينيا كان يعتمد على الحمير لبيع الماء وكسب قوت يومه، قبل أن تُسرق ويجدها مذبوحة وقد انتزعت جلودها.

ويقول التقرير إن الصين تشهد طلبا كبيرا على العلاج الطبي التقليدي المصنوع من الجيلاتين الموجود في جلود الحمير، ويسمى "إيجياو"، ويُعتقد أن له خصائص تعزز الصحة وتحافظ على الشباب.

ويتم غلي جلود الحمير لاستخراج الجيلاتين، الذي يتحول إلى مسحوق أو حبوب أو سائل، أو يضاف إلى الطعام.