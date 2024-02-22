اصطدام سفينة بجسر يخلف 5 قتلى في الصين (صور وفيديو)
شهدت الصين حادثاً مروعاً قرب مدينة "قوانغتشو"، بعدما اصطدمت سفينة بجسر، فوق ممر مائي في دلتا نهر "اللؤلؤ"، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص.
وتسبب الحاث بانهيار جزء من الجسر وسقوط 5 مركبات كانت تسير على الجسر، بينها حافلة ودراجة نارية في النهر، بحسب التلفزيون الصيني الرسمي.
وسقطت سيارتين في المياه، إحداهما حافلة لم يكن بداخلها إلا السائق، فيما سقطت سياراتين أخريين ودراجة نارية على السفينة.
ولقي شخصان مصرعهما جراء الحادث، فيما أصيب أحد أفراد طاقم السفينة، وجرى إنقاذ شخصين آخرين في حين لا يزال 3 في عداد المفقودين.
وقال التلفزيون المركزي إن "الحادث تسبب في مقتل 5 أشخاص وهم سائق حافلة وسائق دراجة نارية و3 أشخاص كانوا على متن شاحنة صغيرة".
وأضاف التقرير أن شخصين يخضعان للعلاج في المستشفى وأصبحت حالهما مستقرة الآن بينما أصيب أحد أفراد السفينة بجروح طفيفة.
وشارك أكثر من 100 فرد من فرق الطوارئ و6 غواصين ونحو 15 زورقاً وسفينة إنقاذ في جهود الإغاثة.
وقالت إدارة الملاحة البحرية في "قوانغتشو" على حسابها على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي إن السلطات تحقق في ملابسات الحادث.
ونصحت الإدارة السفن والمركبات التي تسلك هذا الطريق باتخاذ طرق بديلة. وقالت سلطات جسر "ليشينشا" أن الحادث وقع بسبب "تصرفات مستهترة" من طاقم العمل.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن مسؤولين محليين قولهم إنه جرى إجلاء السكان في محيط المنطقة المتضررة وإلقاء القبض على مالك السفينة.