اصطدام سفينة بجسر يخلف 5 قتلى في الصين (صور وفيديو)

شهدت الصين حادثاً مروعاً قرب مدينة "قوانغتشو"، بعدما اصطدمت سفينة بجسر، فوق ممر مائي في دلتا نهر "اللؤلؤ"، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص.

وتسبب الحاث بانهيار جزء من الجسر وسقوط 5 مركبات كانت تسير على الجسر، بينها حافلة ودراجة نارية في النهر، بحسب التلفزيون الصيني الرسمي.

وسقطت سيارتين في المياه، إحداهما حافلة لم يكن بداخلها إلا السائق، فيما سقطت سياراتين أخريين ودراجة نارية على السفينة.