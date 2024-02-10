ظافر العابدين يعترف بخضوعه للعلاج النفسي لهذا السبب
اعترف الفنان التونسي ظافر العابدين باللجوء إلى طبيب نفسي ليستطيع السيطرة على غضبه، لافتاً إلى أن العلاج النفسي ليس وصمة عار.
وأضاف العابدين خلال لقاء مع إذاعة "موزاييك": "لجأت لطبيب نفسي لأنني كنت أعاني من مشكلة، وهي أنني حينما أغضب أستغرق وقتا كبيرا حتى أهدأ، وهذا الشيء عطلني كثيرا في حياتي".
وتابع الفنان التونسي: "لا عيب من اللجوء إلى الطبيب النفسي من أجل تحسين السلوكيات".
وتطرق ظافر العابدين إلى أحدث أفلامه "أنف و٣ عيون"، حيث أشار إلى أن شخصية هاشم التي قدمها في المسلسل مختلفة عنه كثيرا في تردده وفي علاقاته.
وأعرب ظافر عن سعادته بالمشاركة في عمل من تأليف الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وبرفقة فريق عمل كبير، وتواجده وسط أصدقائه وأحبائه في مصر.
وأوضح: "عند اختيار أي عمل أنظر له ككل، وليس لدوري فقط، فمن الممكن أن يكون دوري جيد وباقي عناصر الفيلم غير جيدة، فبكل تأكيد سيفشل الفيلم، فأنا أنظر للمشروع ككل، وفيما إن كان سيضيف شيئا مختلفا عما هو مطروح في السوق".
وشدد العابدين على أنه رغم تركيزه في كل أدوار زملائه في العمل وانشغاله بالتفاصيل، إلا أنه يعرف حدود دوره كممثل، ولا يتدخل في عمل المخرج، على حد قوله.