ظافر العابدين يعترف بخضوعه للعلاج النفسي لهذا السبب

وأعرب ظافر عن سعادته بالمشاركة في عمل من تأليف الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وبرفقة فريق عمل كبير، وتواجده وسط أصدقائه وأحبائه في مصر.

وأوضح: "عند اختيار أي عمل أنظر له ككل، وليس لدوري فقط، فمن الممكن أن يكون دوري جيد وباقي عناصر الفيلم غير جيدة، فبكل تأكيد سيفشل الفيلم، فأنا أنظر للمشروع ككل، وفيما إن كان سيضيف شيئا مختلفا عما هو مطروح في السوق".

وشدد العابدين على أنه رغم تركيزه في كل أدوار زملائه في العمل وانشغاله بالتفاصيل، إلا أنه يعرف حدود دوره كممثل، ولا يتدخل في عمل المخرج، على حد قوله.