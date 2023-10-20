"إم تي في" تلغي حفل توزيع جوائز الموسيقى بسبب أحداث إسرائيل وغزة

ألغت محطة "إم تي في" MTV مساء أمس الخميس احتفال توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية، الذي كان من المقرر إقامته في "فيلبينت" بالمنطقة الباريسية في الخامس من نوفمبر المقبل "نظرا للأحداث المأساوية في إسرائيل وغزة".

وأشارت "إم تي في" في بيانها إلى أنها اتخذت قرارها أيضاً من باب "توخي الحذر في ما يتعلق بآلاف الموظفين وأعضاء فريق العمل والفنانين والمعجبين والشركاء الذين كان يُفترض أن يحضروا إلى باريس من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في إنجاح هذا الاحتفال".

وأضافت المحطة: "في كل عام، تسلط جوائز الموسيقى الأوروبية الضوء على الموسيقى العالمية. ولكن نظراً للأحداث المأساوية في إسرائيل وغزة، نعتقد أن الوقت غير مناسب لحدث احتفالي دولي".

واعتبرت المحطة أن "خسارة آلاف الأرواح تفترض مرحلة تأمّل"، كما أشارت إلى أنها تتطلع إلى تنظيم احتفالها المقبل في نوفمبر 2024.

وكان من المفترض أن يستضيف الاحتفال عددا كبيرا من النجوم، على أن ينقل عبر شاشة "إم تي في" إلى نحو 150 دولة.