مسؤول مصري يكشف حقيقة اختفاء سرير ملكي من متحف محمد علي

نفى كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية الدكتور مجدي شاكر، صحة الأنباء المتداولة حول اختفاء سرير ملكي من متحف "الأمير محمد علي" في حي المنيل في العاصمة القاهرة.

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز": "ليس صحيحا أن السرير اختفى في ظروف غامضة، كما حاول البعض الإيحاء بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحًا أن "السرير يخضع لعملية ترميم وسيعود إلى العرض في وقت لاحق العام الجاري".