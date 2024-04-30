جيرار ديبارديو يواجه محاكمة جنائية بتهمة الاعتداء الجنسي

يواجه الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو محاكمة جنائية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بشأن اعتداءات جنسية مزعومة في عام 2021 لامرأتين أثناء تصوير فيلم.

وخضع الممثل الشهير، البالغ من العمر 75 عاماً، الاثنين، للاستجواب لدى جهات التحقيق الفرنسية لعدة ساعات، حيث أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أن ديبارديو سيواجه محاكمة جنائية بعد أشهر.

وقال مكتب المدعي العام في باريس في بيان إنه تم "استدعاء الممثل للمثول أمام المحكمة الجنائية" بعد الاستجواب، وأن المحاكمة ستبدأ في أكتوبر.

وسيحاكم الممثل الفرنسي "بتهمة الاعتداء الجنسي الذي من المحتمل أن يكون قد ارتكب في سبتمبر 2021 ضد ضحيتين أثناء تصوير فيلم (لي فولي فير)"، دون أن يذكر البيان أسماء الضحايا المزعومين.

وكان ديبارديو يعتبر في فرنسا بمثابة "رمز وطني"، حيث كان سفيراً عالمياً للسينما الفرنسية وتمتع بشهرة دولية بعد أداء عدة أدوار في هوليوود.