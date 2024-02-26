كيف نجت طائرة الخطوط القطرية من كارثة الاصطدام في الصومال؟

وقال الطيار آل شيبان، إن الحادث مر من دون وقوع الكارثة "بفضل الله ثم نظام مانع التصادم الـ TCAS الذي أصدر تحذيرا عاجلا داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بالنزول لارتفاع أقل لتجنب اصطدام كان محتملا مع طائرة إثيوبية".

وأضاف الكابتن السعودي النشط على منصة "إكس" في قصص الطيران، أن نظام مانع التصادم الآلي تدخل بعد "تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشيو للطائرة القطرية، وذلك بعد إعطائها أمرا بالصعود لارتفاع 40 ألف قدم، في حين كانت الطائرة الإثيوبية تحلق على ارتفاع 39 ألف قدم عكس الطائرة القطرية".

وبين الكابتن آل شيبان، أن الطائرة القطرية كانت على ارتفاع 38 ألف قدم، عندما تلقت تعليمات المراقب الجوي الصومالي بالصعود نحو ارتفاع 40 ألف قدم، لكن التحذير نبه كابتن الطائرة القطرية للخطر المحتمل.

ونشر آل شيبان مقطعي فيديو يُظهران لحظة اقتراب الطائرتين، والمحادثات مع شرح مبسط لنظام الـ TCAS داخل قمرة القيادة".