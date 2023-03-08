سُرق عندما كان في البيضة.. إعادة تمساح لحديقة حيوان بعد اختفائه 20 عاما

أعاد مسؤولون في حديقة حيوانات أمريكية، تمساحًا يُعتقد أنه سُرق من الحديقة عندما كان في البيضة، منذ 20 عامًا.

ورجح المسؤولون أن التمساح الذي يدعى "تيوا" ويبلغ طوله 2.5 متر، قد تمت سرقته أثناء وجوده في بيضته بعد عملية الوضع، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأشارت التقارير إلى أن بيضة التمساح تمت سرقتها من قبل أحد العاملين في حديقة حيوان في ولاية تكساس الأمريكية.