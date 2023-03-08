سُرق عندما كان في البيضة.. إعادة تمساح لحديقة حيوان بعد اختفائه 20 عاما
أعاد مسؤولون في حديقة حيوانات أمريكية، تمساحًا يُعتقد أنه سُرق من الحديقة عندما كان في البيضة، منذ 20 عامًا.
ورجح المسؤولون أن التمساح الذي يدعى "تيوا" ويبلغ طوله 2.5 متر، قد تمت سرقته أثناء وجوده في بيضته بعد عملية الوضع، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.
وأشارت التقارير إلى أن بيضة التمساح تمت سرقتها من قبل أحد العاملين في حديقة حيوان في ولاية تكساس الأمريكية.
وكان قد تم العثور على التمساح بعد عقود في منزل قريب في مدينة أوستن في الولاية من قبل ضباط إنقاذ الحياة البرية في الولاية هذا الأسبوع، ثم تمت إعادته إلى حديقة الحيوان.
وقال أحد الموظفين في حديقة الحيوان: "لقد كان اللص في الحديقة منذ عقود، يبدو أنه سرق هذا التمساح عندما كان بيضة أو تم فقسه حديثًا ووضعه في جيبه وهرب".
وأضاف أن السارق احتفظ بالتمساح كحيوان أليف لمدة 20 عامًا على الأقل.
وكشفت إدارة الحدائق والحياة البرية في تكساس أنه تم الاحتفاظ بـ"تيوا" في حديقة على بعد حوالي 50 ميلا من حديقة الحيوانات لسنوات عديدة، إلا أن المسؤولين أدركوا أن صاحب المنزل يفتقر إلى التصاريح اللازمة للاحتفاظ بالتمساح.
وكانت قد أصدرت حديقة الحيوان مقطع فيديو للتمساح وهو يتم وضعه بين التماسيح الأخرى، وأوضح الحُراس أنه سيقضي بقية حياته في حديقة الحيوان وأن التمساح تكيف جيدًا مع منزله الجديد.