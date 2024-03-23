منى زكي تكشف أسراراً مثيرة عن علاقتها بأحمد حلمي (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن العديد من الأسرار المثيرة في علاقتها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، أبرزها أنهما يقبلون بعض يومياً، حسب ما قالته.

وأكدت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، أن سر التقبيل المستمر بينها وبين زوجها يعكس قوة العلاقة الزوجية بينهما، بعد 20 عاماً، وأن ذلك يهدف أساساً إلى تعليم أبنائهما ذلك الأمر.

ووصفت منى زوجها حلمي بأنه "أفضل رجل رأته في حياتها بعد والدها" وأنها عندما تراه تتزايد ضربات قلبها، على حد تعبيرها، مؤكدة أنه رجل جيد جداً.

وعن تجربة الإنجاب بعد سن الأربعين، قالت منها إنها تجربة "صعبة جداً ومخيفة" لأنك لا تعرف ما الوقت الذي تقضيه معهم ولأي مرحلة ستصل معهم في الحياة.