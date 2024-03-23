منى زكي تكشف أسراراً مثيرة عن علاقتها بأحمد حلمي (فيديو)
كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن العديد من الأسرار المثيرة في علاقتها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، أبرزها أنهما يقبلون بعض يومياً، حسب ما قالته.
وأكدت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، أن سر التقبيل المستمر بينها وبين زوجها يعكس قوة العلاقة الزوجية بينهما، بعد 20 عاماً، وأن ذلك يهدف أساساً إلى تعليم أبنائهما ذلك الأمر.
ووصفت منى زوجها حلمي بأنه "أفضل رجل رأته في حياتها بعد والدها" وأنها عندما تراه تتزايد ضربات قلبها، على حد تعبيرها، مؤكدة أنه رجل جيد جداً.
وعن تجربة الإنجاب بعد سن الأربعين، قالت منها إنها تجربة "صعبة جداً ومخيفة" لأنك لا تعرف ما الوقت الذي تقضيه معهم ولأي مرحلة ستصل معهم في الحياة.
وتحدثت منى خلال اللقاء عن طفليها الجديدين بعد ابنتها الأولى، مؤكدة أن لكل منها شخصية، فالأول هادئ ورصين أما الآخر فعانت في تربيته والتفاهم معه.
وعن الخيانة الزوجية، أكدت منى زكي أن المرأة تشعر بخيانة زوجها لها، وكل الزوجات تعرف كيف تكشف خيانة زوجها لها، مؤكدة أن زوجها لم يقم بخيانتها سابقاً.
وأكدت الفنانة المصرية أنها فكرت ذات مرة في ترك التمثيل، قبل مسلسل "أفراح القبة"، وحينها فكرت في افتتاح منتجع صحي "سبا" لأنها لم تقبل الأعمال التي عرضت عليها حينها.
وشددت منى زكي على أن التحرش قد يكون بالنظر لأن النظرة يمكن أن تقتل الآخر، مؤكدة أن أي امرأة يجب أن تبلغ السلطات عن أي تحرش تتعرض له وأن تأخذ حقها بالقانون.