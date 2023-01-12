شكوى ضد الإعلامية ياسمين عز بسبب نصائحها للمرأة المصرية

وقال المجلس القومي للمرأة "أعلى جهة مختصة بحقوق المرأة في مصر"، في بيانه، إن شكواه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاءت بعد "تلقيه العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن فيها عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه".



وأكد المجلس أن جميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه في المحافظات، يرفضون المحتوى الذي يقدم من خلال البرنامج، واصفين إياه بـ"المسيء"، ومعتبرين أنه "يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها".