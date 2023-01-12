شكوى ضد الإعلامية ياسمين عز بسبب نصائحها للمرأة المصرية
تقدم المجلس القومي للمرأة في مصر، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ضد الإعلامية المصرية ياسمين عز، وبرنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر"، معتبرًا أن محتوى البرنامج "مسيء للمرأة ويتعمد إهانتها".
ويأتي ذلك تزامنًا مع تقدم المركز المصري لحقوق المرأة في مصر "هيئة مستقلة"، ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين عز، يتهمها فيه بـ"التحريض على العنف ضد المرأة"، في بلاغ رسمي حمل رقم 1958 لسنة 2023.
وقال المجلس القومي للمرأة "أعلى جهة مختصة بحقوق المرأة في مصر"، في بيانه، إن شكواه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاءت بعد "تلقيه العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن فيها عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه".
وأكد المجلس أن جميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه في المحافظات، يرفضون المحتوى الذي يقدم من خلال البرنامج، واصفين إياه بـ"المسيء"، ومعتبرين أنه "يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها".
واتهم المجلس القومي للمرأة البرنامج، بأنه "يتضمن خطابًا تحريضيًا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، مما يؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية، وخلق نزاعات داخل الأسرة".
وتابع: "محتوى برنامج ياسمين عز لا يليق بمؤسسة إعلامية مرموقة تقدم محتوى إعلاميًا هادفًا، وتحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصري"، مطالبًا قناة ”MBC مصر" باتخاذ إجراء ضد محتوى برنامج ياسمين عز.
واعتادت "ياسمين عز" إثارة الجدل، خلال الفترة الأخيرة، من خلال تصريحاتها التي تنحاز للرجال على حساب النساء بعبارات وجمل مثيرة للجدل في برنامجها "كلام الناس"، ورغم تعرضها للهجوم إلا أن هناك من يؤيد تلك التصريحات.