حسن عسيري يقدم نصائح لمن يود دخول الفن

قدم الفنان والمنتج السعودي، حسن عسيري، اليوم الأربعاء، أربعة نصائح لمن يودون دخول عالم الفن والإنتاج، تمثل خلاصة خبرته وتجربته الطويلة في القطاع الذي ترك فيه الكثير من البصمات الناجحة.

وبدأ عسيري حياته المهنية كممثل، لكن سرعان ما تفرغ لإنتاج البرامج والأعمال الدرامية عبر شركته "الصدف" التي تزيد الأعمال التلفزيونية التي قدمتها على مئة عمل، خلال نحو 25 عاماً، بمشاركة نجوم التمثيل والإخراج والتأليف في العالم العربي.

ومن المحطات الإنتاجية البارزة لعسيري، مسلسل "الملك الفاروق" الذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وأجزاء من سلسلة "طاش ما طاش" وسلسلة "بيني وبينك" الدراميتين السعوديتين، وهما أيضاً أعمال شهيرة، بجانب أحد مواسم برنامج رامز الرمضانية في mbc".