حسن عسيري يقدم نصائح لمن يود دخول الفن
قدم الفنان والمنتج السعودي، حسن عسيري، اليوم الأربعاء، أربعة نصائح لمن يودون دخول عالم الفن والإنتاج، تمثل خلاصة خبرته وتجربته الطويلة في القطاع الذي ترك فيه الكثير من البصمات الناجحة.
وبدأ عسيري حياته المهنية كممثل، لكن سرعان ما تفرغ لإنتاج البرامج والأعمال الدرامية عبر شركته "الصدف" التي تزيد الأعمال التلفزيونية التي قدمتها على مئة عمل، خلال نحو 25 عاماً، بمشاركة نجوم التمثيل والإخراج والتأليف في العالم العربي.
ومن المحطات الإنتاجية البارزة لعسيري، مسلسل "الملك الفاروق" الذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وأجزاء من سلسلة "طاش ما طاش" وسلسلة "بيني وبينك" الدراميتين السعوديتين، وهما أيضاً أعمال شهيرة، بجانب أحد مواسم برنامج رامز الرمضانية في mbc".
وقال عسيري في نصيحته للداخلين الجدد إلى عالمي الإنتاج والفن، إن عليهم أن يكونوا جاهزين للهجوم عندما يقدمون الأفكار التي يؤمنون بها، وأن يكونوا متصالحين مع فكرة وجود غير معجبين لما يقدمونه، ويلتفتوا للمحبين الذين يساعدونهم.
كما شملت نصائح عسيري في مقابلة تلفزيونية حديثة على قناة "روتانا خليجية"، أن يركز الداخل الجديد لعالمي الفن والإنتاج، على المحتوى، وأن لا يشبه أحداً غيره، بحيث يقدم الأشياء التي يرى أنها تفيده وتفيد مجتمعه حتى لو كانت قاسية.