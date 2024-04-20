وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري

توفي رائد الفضاء السوري محمد فارس، الجمعة، في تركيا، بعد معاناة مع المرض.

وفارس من مواليد مدينة حلب عام 1951، وصعد إلى الفضاء ضمن برنامج الفضاء السوفييتي بمرافقة اثنين من رواد الفضاء الروس في مركبة سويوز M3 للمحطة الفضائية مير بتاريخ 22 يوليو 1987.

ويعتبر محمد فارس العربي الثاني الذي تولى هذه الرحلة الفضائية بعد السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.