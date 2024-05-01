من هي مشاعل الشميمري قائدة مركز مستقبل الفضاء السعودي الجديد؟

بدأت مهندسة الفضاء السعودية، مشاعل الشميمري، مهمة جديدة في قطاع الفضاء الواعد في المملكة، حيث تم تعيينها مديرا عاما لمركز مستقبل الفضاء الجديد الذي كشفت عنه الرياض.

وقالت الشميمري، اليوم الأربعاء، في إعلان عن مهمتها الجديدة: "متحمسة لدوري الجديد كمدير عام لمركز مستقبل الفضاء الذي تستضيفه وكالة الفضاء السعودية وأتطلع إلى إنجازات كبيرة في المستقبل القريب محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا".

وولدت مشاعل الشميمري في الولايات المتحدة الأمريكية وأمضت سنوات قليلة من حياتها المبكرة في السعودية، وهي أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحصلت مشاعل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم في هندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن، في ولاية فلوريدا، وحصلت أيضا على درجة البكالوريوس في العلوم في الرياضيات التطبيقية، من المعهد ذاته.

وعملت الشميمري، استشاريةً في مجالها وأستاذة في قسم الهندسة الميكانيكية والفضاء في جامعة ميامي، وسبق لها أن أسست شركة "مشاعل أيروسبيس" وهي في سن 26 عاماً ، لكنها توقفت لاحقاً بسبب عقبات التمويل.

وظلت مهندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ، أشهر سعودية درست وتعمل في مجال الفضاء، حتى تسارعت خطوات الرياض في السنوات القليلة الماضية لبناء قطاع فضائي واعد توجته بإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

ووقعت وكالة الفضاء السعودية، قبل يومين، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة، حيث سيدعم المركز نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

وتسعى وكالة الفضاء السعودية من خلال "مركز مستقبل الفضاء" إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، وإتاحة الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة.

كما سيعمل المركز الجديد على إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.