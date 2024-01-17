وفاة الموسيقار المصري عبد الحميد عبد الغفار

توفي الموسيقار المصري عبد الحميد عبد الغفار، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأعلنت المطربة ريهام عبد الحكيم، عبر صفحتها على فيسبوك، عن وفاة عبد الغفار؛ إذ كتبت: "البقاء والدوام لله، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله".

وتابعت: "إنسان خلوق ومحترم، وآخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة وكان كعادته بشوش والابتسامة لا تفارق وجهه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمة".