وفاة الموسيقار المصري عبد الحميد عبد الغفار
توفي الموسيقار المصري عبد الحميد عبد الغفار، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وأعلنت المطربة ريهام عبد الحكيم، عبر صفحتها على فيسبوك، عن وفاة عبد الغفار؛ إذ كتبت: "البقاء والدوام لله، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله".
وتابعت: "إنسان خلوق ومحترم، وآخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة وكان كعادته بشوش والابتسامة لا تفارق وجهه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمة".
بدوره، كشف عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق في مصر عاطف إمام، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن موعد الجنازة.
وقال إمام، إن "صلاة الجنازة تقام بعد صلاة ظهر اليوم (الأربعاء) بمسجد الحصري بـ 6 أكتوبر".
وعبد الحميد عبد الغفار، موسيقار مصري، وعازف ناي من الجيل الذهبي للموسيقى في مصر، وهو قائد أوركسترا، وله العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف، أو التأليف، أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة.