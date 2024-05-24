رشا شربتجي تعلن زواجها رسميا

حسمت المخرجة السورية رشا شربتجي، الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بإعلانها الزواج بشكل رسمي من مواطنها الممثل إبراهيم الشيخ إبراهيم، عبر لقاء مع قناة العربية في برنامج "تفاعلكم".

وقالت رشا، بأن زواجها من إبراهيم الشيخ إبراهيم، لا يعني فرضه كممثل في أعمالها. وأضافت: "إذا كان الدور مناسباً لإبراهيم، سيشارك في مسلسلاتي، وإذا لم يكن مناسباً، فلن يحضر".

وكانت رشا، قد نشرت صوراً تجمعها بإبراهيم الشيخ، وهما يرتديان خاتمين متشابهين، قبل نحو أسبوع، أمام قبر والدها المخرج الراحل هشام شربتجي في الذكرى الأولى لرحيله.

وأثارت هذه الصور، تكهنات وتساؤلات بشأن ارتباطها بالممثل الشاب، خاصة بعد ظهورهما معا في عدة مناسبات.

وتباينت آراء المتابعين بين مؤيد لعلاقة شربتجي مع الشيخ، ومنتقد لهذه العلاقة بسبب فارق السن بينهما، حيث يصغرها إبراهيم بعدة سنوات.

يُذكر أن الممثل إبراهيم الشيخ، قدم عدة أدوار في مسلسلات أخرجتها شربتجي، مثل: "كسر عضم"، و"مربى العز"، و"ولاد بديعة".