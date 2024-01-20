تفاصيل جديدة حول قضية حبس الفنانة المغربية دنيا بطمة

ونفت بطمة مجددا أن تكون وأختها على علاقة بالحساب المعروف بـ"حمزة مون بيبي"، بعدما تبرأتا من الحساب المثير للجدل ابتدائيا واستئنافيا بحكم قضائي.

وقالت إنه "بقرار المحكمة التي تحكم باسم الملك صدر حكما يقضي بأنه لا علاقة لنا بالحساب، ولا نملك رقمه السري، ولم نتجسس على الناس، ولا قمنا بالتشهير ولا بابتزاز ولاشي أي شيء آخر".

ولفتت بطمة، إلى أنه "لم تتورط في هذا الحساب، فقط كان هناك شيء واحد هو التواصل مع الحساب في يوم من الأيام، عندما أرسل لها شخص صورة".

وتحدت الفنانة المثيرة للجدل، أن "يكون سجلت بحقهم شكوى بسبب الحساب"، مبينة "أن هناك شكاوى كيدية تقدمت للشرطة من أكثر من شخص، وشهادات زور، تم اعتمادها كأدلة في الحكم".