كيف تلقى براد بيت خبر تخلي بناته عن لقبه؟
يواجه الممثل الأمريكي براد بيت أوقاتًا عصيبة مع عائلته، بعد أن تخلت 3 من بناته عن لقبه.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "قلب براد محطم" بسبب تصرف ابنته شيلوه، التي أسقطت لقبه عن اسمها قانونيًّا.
وبحسب مصادر سارعت شيلوه، فور بلوغها سن الثامنة عشرة الشهر الماضي، لاسقاط لقب والدها "بيت" من اسمها لتصبح ببساطة "شيلوه جولي".
وقال مصدر مقرب من براد لمجلة بيبول: "إنه متألم ومنزعج. إذ إن فقدان بناته ليس بالأمر السهل بالنسبة إليه. إنه يحبهن ويفتقدهن، الأمر محزن للغاية".
وأضاف المصدر: "براد يركز على الحصول على أفضل علاقة مع بناته منذ طلاقه من أنجلينا جولي".
يذكر أن الإجراء القانوني الذي اتخذته شيلوه ليس الأول من نوعه داخل الأسرة، حيث تخلت ثلاث من بنات جولي وبيت عن لقب والدهن براد، بطرق مختلفة، بينهن فيفيان وزهارا.
وكانت فيفيان، أسقطت اسم عائلة والدها من لقبها في فيلم The Outsiders، الذي ساعدت والدتها بإنتاجه بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأسبوع الماضي.