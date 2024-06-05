كيف تلقى براد بيت خبر تخلي بناته عن لقبه؟

يواجه الممثل الأمريكي براد بيت أوقاتًا عصيبة مع عائلته، بعد أن تخلت 3 من بناته عن لقبه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "قلب براد محطم" بسبب تصرف ابنته شيلوه، التي أسقطت لقبه عن اسمها قانونيًّا.