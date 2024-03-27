نضال الشافعي: حاولنا تقديم تجربة مميزة ومحترمة في "جري الوحوش"

أعرب الفنان المصري نضال الشافعي عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "جري الوحوش"، مشيرًا إلى أن فريق العمل حاول تقديم تجربة مختلفة ومحترمة في موسم مليء بالأعمال المميزة.

وأوضح "الشافعي" في بيان صحفي، أن نجاح العمل يعود إلى عدة أسباب من أهمها جهد الكاتب الكبير محمود أبو زيد، بالإضافة إلى كتابة العمل بشكل مميز يلائم الواقع الحالي من قبل السيناريست أحمد صبحي.

ولفت إلى أن المخرج عبد العزيز حشاد قدَّم شكلاً مميزًا في الأحداث، وأضاف تفاصيل جيدة القيمة للعمل، بالإضافة إلى أن العمل مليء بالفنانين الشباب الذين حاولوا تقديم تجربة فنية، بقيمة جيدة.

وأشار إلى أن الأعمال المختلفة، تثبت أن مصر قادرة على تقديم أشكال وألوان مميزة وجديدة، وتؤكد بأنها ولاّدة للكثير من المواهب على كافة المستويات.