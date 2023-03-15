الأصالة بوّابة السعادة

تعتبر السعادة، حالة نفسية يسعى كل واحد منا إلى تحقيقها كل يوم في حياته، حيث إننا نحفر ونجرف ونقلب ونجد المتعة في كلمة كبيرة تحدّد المفهوم الذي نريد جميعًا أن نعيش فيه في جميع الأوقات.

وبفضل التنمية الشخصية يمكن أن تساعدنا العديد من الدورات التدريبية في استيعاب مفهوم السعادة، مثل أي شيء آخر، وأصبح تعريف السعادة سيرورةَ تعلُّمٍ قد تكون صعبة بالنسبة للبعض.

ورغبة منا في فعل الخير أكثر من اللازم ينتهي بنا الأمر بالضياع في مِحن الملل، والسعادة شيء صغير، فهي تعتمد على قدرتنا على أن نكون أصيلينَ، وأن نكون صادقين مع أنفسنا، وأن نكون حقيقيين.

إذًا ما هي الأصالة وكيف يمكن أن تقودنا إلى السعادة؟