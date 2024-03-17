للمرة الرابعة خلال أشهر.. ثوران بركان في أيسلندا (فيديو وصور)

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، إن بركانا ثار أمس السبت للمرة الرابعة منذ ديسمبر كانون الأول، مطلقا دخانا وحمما برتقالية اللون.

وأظهر مقطع فيديو صورته طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل وعرضته قناة آر.يو.في العامة، صخورا منصهرة تتدفق من فوهة طويلة على الأرض، بينما تنتشر الحمم على نحو سريع على الجانبين.