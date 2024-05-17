محرك بحث غوغل يحصل على فلتر الويب الجديد.. إليك ما يفعله

ويمكنك العثور على فلتر الـ"Web" بجوار الفلاتر الأخرى في القائمة، وعلى نفس الخط مع فلتر"Video" و"News" و"Images" وما إلى ذلك.

وفي بعض الأحيان يكون ضمن قائمة "More" آخر خط الفلاتر. على سبيل المثال، إذا اخترت فلتر "Web" لنتائج التسوق لبعض طلبات البحث، لن يعرض "غوغل" النتائج العامة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة "AI Overviews" الجديدة في نتائج البحث، والتي تحتل مساحة كبيرة في أعلى صفحة النتائج، لدرجة أنك ستضطر إلى الكثير من التمرير للأسفل لرؤية نتائج الويب العادية التي تبحث عنها.

بل سيعرض الروابط النصية المستندة إلى طلب البحث فقط، تمامًا كما تفعل مع التصفية لإظهار أنواع أخرى من النتائج، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، وستبدو النتائج مثل نتائج بحث غوغل القديمة، وستحصل على روابط زرقاء في كل صفحة مع تعطيل لكل شيء آخر.

وأوضحت "غوغل"، أن مستخدمي الهاتف المحمول لن يضطروا إلى النقر على زر "More" لرؤية فلتر الويب الجديد.

وستظهر هذه الفلاتر ديناميكيًا اعتمادًا على مدى ملاءمتها للمستخدم، ولكن لا توجد حاليًا طريقة لترتيبها وفقًا لتفضيلاتك.

وفي سياق متصل، تقول "غوغل"، إن ميزة "AI Overviews" سيتم طرحها لمئات الملايين من المستخدمين هذا الأسبوع، مع وصول هذه الميزة إلى أكثر من مليار شخص بحلول نهاية العام، حيث تعمل غوغل على توسيع "AI Overview" لتشمل المزيد من البلدان.