فيسبوك تعيد تفعيل "أخوات الروح"

ولفتت كنول أحمد إلى أن "فيسبوك" حظرت الصفحة، بعدما تلقت "تنبيهاً بشأن انتهاك الملكية الفكرية"، لكنها أكدت أن المنصة "لم تذكر ما هو المنشور المعني".

غير أن أحمد أعلنت في ما بعد أن صفحة المجموعة عادت للعمل بصورة طبيعية على "فيسبوك"، في وقت متأخر الجمعة.

ولم تردّ "فيسبوك" على الفور على محاولات وكالة "فرانس برس" الاستحصال على تعليق منها حول الموضوع.

وصفحة "سول سيسترز" مجموعة مغلقة غير متاحة للرجال في باكستان، التي تنتشر فيها "الزيجات المدبرة".

وتقول 80% من الباكستانيات إنهن تعرضن للتحرش في الأماكن العامة، في حين تشير امرأة من كل أربع نساء إلى أنها تعرضت لعنف جسدي أو نفسي من شريك حياتها، بحسب السلطات.

ويتهم البعض "سول سيسترز" بالترويج للطلاق و"الفسق" من خلال توفير معلومات عن التربية الجنسية والعنف المنزلي ومواضيع أخرى لا يتم التطرق إليها علناً في باكستان.

وفي العام 2018، اختارت "فيسبوك" كنول أحمد واحدةً من 115 شخصاً من "قادة المجتمع" الذين يستخدمون المنصة لمساعدة الآخرين، ومنحتها دعماً.