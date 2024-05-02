أجبره على الركض حتى الموت.. وفاة مأساوية لطفل على يد والده

أجبر أب من نيوجيرسي الأمريكية طفله (6 سنوات) على الركض على جهاز المشي؛ لأنّ الطفل كان "سمينًا جدًّا" بحسب رأيه، لكن ذلك أدى إلى وفاته.

وبعد أن كان "كوري ميتشولو" طفلًا فضوليًّا مرحًا، ويحب التعرف على النظام الشمسي واللعب في الخارج مع والدته، انتهت حياته بشكل مأساوي في أبريل/ نيسان 2021، والمُتَّهم بقتله هو والده "كريستوفر جريجور" (38 عامًا).

أفادت قناة Court TV بأن الأب الذي يواجه هيئة المحلفين هذا الأسبوع، اتُهم بقتل ابنه بعد إجباره على الركض على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية المحلية.

وعُرضت على هيئة المحلفين في المحكمة لقطات من كاميرات المراقبة لكريستوفر وهو يرافق ابنه إلى نادي أتلانتيك هايتس، حيث وضعه على جهاز المشي، وبدأ بتغيير إعدادات لوحة التحكم حتى بدأ الجهاز بالارتفاع، إلى جانب زيادة السرعة بشكل لم يستطع "كوري" مواكبتها، لذلك انزلق وسقط على الأرض.

الأب كريستوفر، قام بعد ذلك برفع كوري من السترة ذات القلنسوة وأجبره على العودة إلى جهاز المشي، وبسبب السرعة العالية سقط مرة أخرى، ليكرر الأب الأمر حتى أنه غرس أسنانه في رأس كوري، وكان في كل مرة يزيد من سرعة الجهاز.