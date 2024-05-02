أجبره على الركض حتى الموت.. وفاة مأساوية لطفل على يد والده
أجبر أب من نيوجيرسي الأمريكية طفله (6 سنوات) على الركض على جهاز المشي؛ لأنّ الطفل كان "سمينًا جدًّا" بحسب رأيه، لكن ذلك أدى إلى وفاته.
وبعد أن كان "كوري ميتشولو" طفلًا فضوليًّا مرحًا، ويحب التعرف على النظام الشمسي واللعب في الخارج مع والدته، انتهت حياته بشكل مأساوي في أبريل/ نيسان 2021، والمُتَّهم بقتله هو والده "كريستوفر جريجور" (38 عامًا).
أفادت قناة Court TV بأن الأب الذي يواجه هيئة المحلفين هذا الأسبوع، اتُهم بقتل ابنه بعد إجباره على الركض على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية المحلية.
وعُرضت على هيئة المحلفين في المحكمة لقطات من كاميرات المراقبة لكريستوفر وهو يرافق ابنه إلى نادي أتلانتيك هايتس، حيث وضعه على جهاز المشي، وبدأ بتغيير إعدادات لوحة التحكم حتى بدأ الجهاز بالارتفاع، إلى جانب زيادة السرعة بشكل لم يستطع "كوري" مواكبتها، لذلك انزلق وسقط على الأرض.
الأب كريستوفر، قام بعد ذلك برفع كوري من السترة ذات القلنسوة وأجبره على العودة إلى جهاز المشي، وبسبب السرعة العالية سقط مرة أخرى، ليكرر الأب الأمر حتى أنه غرس أسنانه في رأس كوري، وكان في كل مرة يزيد من سرعة الجهاز.
وفقًا للتقارير، لم يكن والد كوري في حياة ابنه حتى بلغ الرابعة من عمره، وقبل أيام من وفاة الطفل، أبلغت والدته "بريانا ميتشولو" قسم حماية الطفل والاستدامة في نيوجيرسي عن إصابات في جسد ابنها، وأنها بلَّغت عن إساءة معاملة كريستوفر لكوري أكثر من 100 مرة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحمايته، ووفقًا لقناة Court TV، رفعت الأم منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضد قسم حماية الطفل والاستدامة في نيوجيرسي لفشله في حماية ابنها.
وقالت بريانا في منشور على فيسبوك: "في اليوم الذي توفي فيه، أوصلته إلى والده، وهو بصحة جيدة وسعيد تمامًا، وبعد ست ساعات رحل دون أي تفسير".
في الأول من أبريل، طلبت بريانا من والد كوري أن يأخذه إلى الطبيب، وبعد يوم واحد، تم نقله إلى المستشفى بعد أن استيقظ من قيلولة، وكان يتلعثم في كلماته وغير قادر على الوقوف دون تعثر، كما كان يعاني من الغثيان وضيق التنفس.
أمَر الممرضون بإجراء مسح تصوير مقطعي محوري لفحص أنسجة الجسم في المستشفى عندما بدأ كوري فجأة يعاني من النوبات، وبدأ الأطباء في إجراءات إنقاذ حياة الصبي، لكن بعد فوات الأوان، وتقرر أن الوفاة ناجمة عن إصابات حادة في القلب والكبد مع التهاب حاد وتعفن الدم.
تم القبض على كريستوفر في الـ9 من مارس 2022 ووجهت إليه تهمة تعريض سلامة كوري للخطر والقتل من الدرجة الأولى لابنه، وهو محتجز حاليًّا في سجن أوشن سيتي رافضًا الإقرار بالذنب، علمًا أنه في حالة إدانته فإنه سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.