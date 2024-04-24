أحمد عبد العزيز يستضيف شابا من ذوي الهمم انفعل عليه في عزاء فنانة (صورة)

استضاف الفنان المصري أحمد عبد العزيز شابا من ذوي الهمم صاحب واقعة عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، بمنزله، إذ قدم إليه اعتذارا بسبب انفعاله عليه خلال العزاء.

وكان أحمد عبد العزيز قد تعرض لهجوم واسع الأيام الماضية، بسبب انفعاله على شاب من ذوي الهمم حاول أن يلتقط صورة تذكارية معه أثناء عزاء الفنانة شيرين سيف النصر.

وشارك عبد العزيز صورة جمعت بينه وبين الشاب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق عليها بالقول: "نورني حسن وشربنا قهوة مع بعض، رب ضارة نافعة".